"ELDER" يُطلق موسمه الخامس ويفتح أبوابه لطلاب كلية تجارة القاهرة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر

أعلن فريق "ELDER"، انطلاق موسمه الخامس لطلاب كلية التجارة جامعة القاهرة، والذي يستهدف تقليل الفجوة مابين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل من خلال منح الطلاب فرصة لتعلم أساسيات متطلبات الوظيفة وتطوير مهاراتهم.

 

"ELDER" من الأنشطة الطلابية التابعة لكلية التجارة بجامعة القاهرة التي تم إنشاؤها عام 2015، وتسعى إلى تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل من خلال منح الطلاب فرصة لتعلم أساسيات متطلبات الوظيفة وتطوير مهاراتهم حيث يتم تقديم محاضرات عن كل ما هو متعلق بسوق العمل مثل ريادة الأعمال والتسويق والعلاقات العامة والموارد البشرية وكيفية توظيفهم وأيضا المهارات الناعمة كمهارات العرض والتقديم والتواصل والقيادة واتخاذ القرارات.

 

يتم أيضا الاستعانة بمدربين ذوي كفاءة عالية وعلى قدر من الخبرة لتدريب الطلاب بشكل مجاني.

 

والجدير بالذكر أن الأنشطة الطلابية بشكل عام لها دور فعال في توعية الطلاب بما هو مطلوب بشكل أساسي في سوق العمل فالنشاط الطلابي ما هو إلا بيئة عمل مصغرة غير قابلة للربح.

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