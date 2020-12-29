الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع هذا المدرب الأرجنتيني

اتفق نادي الإسماعيلي مع المدرب الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني السابق للوداد المغربي ليتولي المهمة الفنية للدراويش، وذلك بعد اعتذار طلعت يوسف عن المهمة بيوم واحد لأسباب عائلية .





وقام مسؤولو الإسماعيلي بإرسال تذاكر الطيران لجاموندي حتى يصل للإسماعيلية، قبل مواجهة الفريق مع مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأحد المقبل.





كما يسعى بعض أفراد إدارة الدراويش بمحاولة إقناع المدرب المؤقت محمد وهبة، بقبول منصب المدرب العام في الجهاز الجديد بعد نجاحه في قيادة الفريق الأصفر لحصد أربعة نقاط في مباراتين بالتعادل السلبي مع البنك الاهلي ثم الفوز علي أسوان بهدفين دون رد.