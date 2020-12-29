موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي وادي دجلة، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب ستاد الأهليwe السلام.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وسوف تقام أحداث لقاء الأهلي ونادي وادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، عبر فضائية أون تايم سبورت.

ونجح النادي الأهلي في الجولة الماضية، في تحقيق الانتصار على نادي الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة، أحرزهم محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف وأكرم توفيق على الترتيب.

على الجانب الآخر، تلقى نادي وادي دجلة الهزيمة أمام نادي سموحة، بعد تقدم الغزلان بالهدف الأول، ونجحت كتيبة أحمد سامي في قلب الطاولة وتحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة موعد الاهلي جلة الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ يوم

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ ساعتين

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ يوم

الكشف عن قيمة العقد الجديد لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الأربعاء 11/12/2019 WADI DEGLA vs AL AHLY

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: حسم صفقة نارية.. أول رد فعل من الزمالك على ضم كهربا.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

بعد الفوز على طنطا.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الليلة.. الأهلي يلاقي المقاولون العرب في قمة المتصدر والوصيف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

09:00 م

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

10:29 م

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»