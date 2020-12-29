موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز









يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي وادي دجلة، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب ستاد الأهليwe السلام.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:





وسوف تقام أحداث لقاء الأهلي ونادي وادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، عبر فضائية أون تايم سبورت.





ونجح النادي الأهلي في الجولة الماضية، في تحقيق الانتصار على نادي الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة، أحرزهم محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف وأكرم توفيق على الترتيب.





على الجانب الآخر، تلقى نادي وادي دجلة الهزيمة أمام نادي سموحة، بعد تقدم الغزلان بالهدف الأول، ونجحت كتيبة أحمد سامي في قلب الطاولة وتحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد.



