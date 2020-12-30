"التنمية المحلية" تكشف حقيقة مد فترة التقديم على قانون التصالح (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصلت لـ2.6 مليون حتى أمس، لافتَا إلى أن هذا محافظة البحيرة هي المحافظة الأولى في تقديم طلبات التصالح يليها الشرقية، ثم القليوبية، فالجيزة.





وتابع "قاسم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نهاية موعد تقديم طالبات التصالح حتى الآن سيكون في 31 ديسمبر المقبل، ومجلس الوزراء وحده هو صاحب قرار مد تقديم التصالح من عدمه، لافتًا إلى أن مواعيد تقديم التصالح أجلت لأربع مرات.



