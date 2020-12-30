أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-12-2020

تقلبات جديدة يشهدها سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من تغير الأسعار السريع بالبورصة الدولية للمعدن الأصفر.

سعر الذهب فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 820 جنيهًا .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:





أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية.













وصعدت أسعار الذهب مع تراجع الأسهم الأمريكية من المستويات القياسية التي سجلتها في المستهل.





وتعرض الدولار للضغط بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين على إجراءات أكبر لتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، مما دعم ارتفاع المعدن الأصفر.





وصوت مجلس النواب مساء أمس لصالح رفع المدفوعات المباشرة للأفراد للإغاثة من الوباء إلى 2000 دولار من 600 دولار، لكن لا يزال التشريع يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.





ويستفيد الذهب من إجراءات التحفيز باعتباره أداة للتحوط ضد تسارع التضخم، حيث حقق مكاسب بنحو 24 بالمائة في العام الجاري.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل مستوى 1882.90 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1878.1 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة على 90.05.