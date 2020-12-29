رسمياً .. علاء عبد العال يرحل عن تدريب بتروجت

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
قرر مجلس إدارة نادي بتروجت، فسخ التعاقد مع علاء عبد العال، الفريق الفني للفريق الكروي لأول، بدوري القسم الثاني، عقب مرور 6 جولات من الموسم الحالي، بدوري القسم الثاني.

وتقرر إسناد مهمة الإدارة الفنية للفريق البترولي، إلى ياسر رجب المدرب العام بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الأيام المقبلة.

ويحتل بتروجت المركز الثامن، بجدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.

ولعب بتروجت 6 مباريات فاز في لقاء وحيد بالجولة الأولى على حساب كوكاكولا 3-0، ثم تعادل في 5 مواجهات متتالية مع السكة الحديد بدون أهداف، والترسانة بنفس النتيجة، ثم التعادل أيضاً بدون أهداف مع طنطا، ثم التعادل مع المريخ بهدف لكل منهما، وأخيراً التعادل أمس مع منتخب السويس بدون أهداف.

ويعد محمد حلمي، مدرب الزمالك الأسبق، من أبرز المرشحين لخلافة عبد العال في قيادة بتروجت.


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