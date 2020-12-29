السعودية تؤكد الالتزام بدعم استقرار سوق النفط بعد اجتماع للجنة مشتركة مع روسيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر

قال مجلس الوزراء السعودي إنه بحث الثلاثاء نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط وإعلان مجموعة أوبك+ لدعم استقرار أسواق الخام العالمية.

وتضم أوبك+ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ودولا أخرى منتجة للنفط.

وأكد مجلس الوزراء السعودي على "ضرورة مواصلة العمل على توسيع وتعزيز التعاون في عدد من المجالات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين... وتسهيل الاستثمارات في المشروعات المشتركة التي
تشمل مجموعة واسعة من الصناعات والإنتاج المشترك للمنتجات فائقة التقنية."

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