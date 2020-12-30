رامي رضوان يمازح أحمد المسلماني على الهواء والسبب "كورونا"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:46 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
شيماء حسن
مازح الإعلامي رامي رضوان، الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، عندما أصابته "كحة" مفاجئة على الهواء مباشرة.

وأضاف "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء موجهًا حديثًه إلى المسلماني عندما أصابته "الكحة" مرتين متتاليين أثناء تقديم الفقرة، قائلًا "دي شرقة والله يا دكتور"، فما كان من المسلماني إلى أن يقول له "حمد لله على سلامتك".

يذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد عاد يوم الأربعاء الماضي لتقديم حلقات برنامجه بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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