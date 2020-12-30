رامي رضوان يمازح أحمد المسلماني على الهواء والسبب "كورونا"

مازح الإعلامي رامي رضوان، الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، عندما أصابته "كحة" مفاجئة على الهواء مباشرة.





وأضاف "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء موجهًا حديثًه إلى المسلماني عندما أصابته "الكحة" مرتين متتاليين أثناء تقديم الفقرة، قائلًا "دي شرقة والله يا دكتور"، فما كان من المسلماني إلى أن يقول له "حمد لله على سلامتك".





يذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد عاد يوم الأربعاء الماضي لتقديم حلقات برنامجه بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة.



