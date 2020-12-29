خبيرة أبراج تكشف لـ"حديث القاهرة" تطورات مسيرة "صلاح" خلال 2021 وأكثر دولة حظا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
لمياء علي

توقعت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، أن يكون عام 2021 هو رقم التغيير على مستوى العالم، وذكرت الدول الأوفر والأسوأ حظا في العام الجديد قائلة: "الصين ستكون الأكثر حظا وامريكا ما زالت الاسوأ حظا، وقطر من البلاد التي ستعاني من الحظ السيئ، ومصر ستشهد فرص تحسن جيدة".

وأشارت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، في لقاء عبر الفيديو كنفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن النجم الدولي محمد صلاح سيكون في حال جيد خلال عام 2021، قائلة: "على محمد صلاح في العام الجديد أن ينتبه لصحته حتى 8 يناير، وسيكون هناك نقلة وتغيير ايجابي وممكن يتنقل لنادي ثاني ويحقق من خلاله مكاسب".

وعن وضع كورونا في 2021، ردت عبير فؤاد قائلة: "السنة دي تحمل امراض وبالفعل في سلالات جديدة من كورونا، والامراض اللي مسجلة في كتب القدماء للسنوات التي تبدأ بيوم جمعة تصيب الحنجرة والجلد والعظام ونتوقع ان يكون هناك سلالات جديدة".

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