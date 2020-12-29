جوندوجان يحفز لاعبي منتخب ألمانيا قبل اليورو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
قام جوندوجان لاعب منتخب ألمانيا بتحفيز لاعبي منتخب بلاده لمحو انتكاسات الماضي، وخاصة الهزيمة المذلة على يد إسبانيا بنصف دستة أهداف في دوري الأمم الأوروبية.

ووقع المنتخب الألماني في مجموعة قوية خلال كأس أمم أوروبا التي تأجلت للعام المقبل بفعل جائحة كورونا، حيث يلعب إلى جوار فرنسا والبرتغال حاملة اللقب والمجر، ويخوض مبارياته في ميونخ.

وقال جوندوجان في عمود بصحيفة "دي فيلت" اليوم الاثنين "يمكننا أن نضع ما فات في طي النسيان خلال 90 دقيقة عبر بداية إيجابية أمام فرنسا، الكثير من الأمور التي حدثت مؤخرا ينبغي أن تكون مصدر التركيز على تقديم مسيرة ناجحة في يورو".

ووصف لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي البطولة التي تقام في مختلف أنحاء القارة، بأنها "بالتأكيد الحدث الحاسم" لاستعادة المصداقية ، مشيرا إلى أن الوصول على الأقل إلى المربع الذهبي ينبغي أن يكون الهدف وأن هناك حاجة لأجواء إيجابية داخل وحول الفريق.

ولازال المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 2014 في مرحلة إعادة البناء بعد الخروج من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.

وفي الوقت الذي ضمن فيه منتخب ألمانيا بسهولة العام الماضي تأهله إلى كأس الأمم الأوروبية ، تراجعت نتائج الفريق كثيرا هذا العام تحت قيادة مدربه يواخيم لوف قبل أن تحل الهزيمة الكارثية على يد إسبانيا الشهر الماضي في اشبيلية بستة أهداف دون رد.

وأكد جوندوجان أن الهزيمة "أزعجتنا جميعا ولازالت تؤلم".

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