وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم تلتقي متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
لمياء علي


استقبلت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الثلاثاء ٢٩ ديسمبر، وزير الثقافة د. إيناس عبدالدايم؛ التي التقت بمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
وجاءت تلك الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات المُعدة من الأكاديمية لمتدربي البرنامج للاستفادة من الخبرات المختلفة لكبار مسئولي الدولة.

وتناول اللقاء بين د. ايناس عبد الدايم ومتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة خطة عمل الوزارة التي تضم ٧ برامج رئيسية وهي:
تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع المصر، وتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب تنمية الموهوبين والنابغيين والمبدعيين، وتحقيق الريادة الثقافية "قوة مصر الناعمة"، وأخيرًا دعم الصناعة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي، حيث استعرضت وزير الثقافة الضوء خلال اللقاء على الوزارة وقطاعاتها واستراتيجيتها وأيضًا دورها في المجتمع المصري من أجل ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

كما تم عرض مقطع فيديو تقديمي عن مشروعات وإنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ثم تطرقت د. إيناس عبد الدايم إلى تأثير جائحة كورونا على القطاع الثقافي وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الجائحة وخططها لإستعادة النشاط الثقافي، حيث أطلقت الوزارة مبادرة "خليك في البيت، الثقافة بين أيديك"، وكشفت عن التحديات التي تواجهها الوزارة والإجراءات المُتخذة للتغلب عليها، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع الجهات المختلفة للدولة سواء داخليًا أو خارجيًا.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح متدربو البرنامج مجموعة من الأسئلة؛ للتعرف على أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة وتسليط الضوء على بعض النقاط الخاصة بالقطاع الثقافي. كما حثت المُتدربين على المشاركة والإطلاع على أنشطة وفعاليات الوزارة وما تقدمه من عروض في شتى المجالات الثقافية والحضارية، متمنيةً لهم كل التوفيق والتفوق.

وأعربت د. إيناس عبدالدايم عن سعادتها باللقاء وامتنانها بالتعاون المُتبادل بين الوزارة والأكاديمية وبما تقوم به الأكاديمية من أنشطة وبرامج تدريبية مختلفة، ووجهت الشكر إلى د. رشا راغب قائلةً "إنسانة رائعة ومؤمنة بالرسالة التي تقدمها الأكاديمية".

ومن جانبها عبرت د. رشا راغب عن سعادتها بزيارة د. إيناس عبد الدايم للأكاديمية، وفخرها الدائم بالتعاون المُثمر بين الأكاديمية والوزارة كما أشارت إلى السعي المستمر لوزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم في تقديم كل الدعم والمساندة للأكاديمية.

جدير بالذكرأن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدرب في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.
عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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