مدير التأمين الصحي الشامل: أجرينا 30 ألف عملية (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن المواطن هو الهدف الأساسي من المنظومة الصحية الجديدة، وتم تسجيل 620 ألف مواطن يمثل 72% من عدد مواطني بورسيعد، مفيدا بأن إجمالي ما تم تسجيلهم تعدوا الـ3 ملايين.

وأضاف "صادق"، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك نصف مليون مواطن تفاعلوا مع المنظومة منذ بدايتها، كما قدموا حوالى 30 ألف عملية جراحية بمختلف المستويات ومنها عملية معقدة في القلب وغيره.

واستكمل: "فى المنظومة الجديدة نغطي جميع أنواع الادوية من الأمراض المزمنة التي كانت غير متوفرة، كما أجرينا 30 ألف عملية جراحية مختلفة ومعقدة في بورسعيد، واستشهد بأن مواطن سدد 300 جنيه في عملية زرع كبد تكلفتها نصف مليون جنيه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حديث القاهرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شيكابالا كلمة السر في تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 5 ساعات

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 9 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 19 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الصحة: أجرينا أكثر من 300 عملية جراحية في التأمين الصحي الشامل حتى الآن

أيمن رخا: 362 ألف مواطن سجلوا في التأمين الصحي الشامل

" 3123 عملية جراحية.. وتوفير الرعاية لـ920 أف مواطن".. إنجازات منظومة التأمين الصحي الجديدة X أرقام

التأمين الصحي الشامل: أجرينا 3693 عملية جراحية في الفترة التجريبية

"علاج غير القادرين و3693 عملية جراحية".. أبرز مستجدات نظام "التأمين الصحي الشامل"

بالأرقام.. تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:27 ص

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

01:01 ص

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»