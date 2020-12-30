مدير التأمين الصحي الشامل: أجرينا 30 ألف عملية (فيديو)

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن المواطن هو الهدف الأساسي من المنظومة الصحية الجديدة، وتم تسجيل 620 ألف مواطن يمثل 72% من عدد مواطني بورسيعد، مفيدا بأن إجمالي ما تم تسجيلهم تعدوا الـ3 ملايين.





وأضاف "صادق"، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك نصف مليون مواطن تفاعلوا مع المنظومة منذ بدايتها، كما قدموا حوالى 30 ألف عملية جراحية بمختلف المستويات ومنها عملية معقدة في القلب وغيره.



