مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
منح البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موافقته المبدئية على رحيل نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ورحب المدرب البرتغالي برحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق ومناقشة العروض المقدمة له من أجل خروجه، سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

وكان أحداد تلقى عروض في الفترة الأخيرة من جانب أندية مغربية للحصول على توقيعه، ويعد أبرزها شباب المحمدية، الذي حاول ضم اللاعب في الصيف المنتهى.

وعاد أحداد إلى الزمالك مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، عقب انتهاء إعارته إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي.

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