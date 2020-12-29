ناصيف زيتون يهدي جمهوره أغنية جديدة بمناسبة عيد رأس السنة

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بمناسبة عيد رأس السنة وبعد تخطّي أزمة بعد أزمة خلال ال 2020 التي كانت مريرة على الجميع، أحبّ ناصيف زيتون أن يهدي جمهوره الحبيب أغنية جديدة، فأطلق اليوم "كذبة ورا كذبة" المنتظرة بتعاون مع المتجر الرقمي العالمي سبوتيفاي Spotify ضمن حملة مميّزة عبر صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي.



"كذبة ورا كذبة" تروي قصص حب صعبة لم يستطع فهمها ناصيف فعبّر قائلاً: "كذبة ورا كذبة، ومش فاهم اللعبة، الهيئة قصص صعبة، وما ستوعبا هلقلب..."

الأغنية من كلمات فادي أبو خليل، ألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صبّاغ. أمّا الفيديو على يوتيوب من تصميم المخرج ريشا سركيس وشركة وتري.

يلاقي ناصيف زيتون جمهوره هذه السنة في دبي لإحياء سهرة رأس السنة في ال Trade Center من تنظيم شركة Moments Events متمنّياً بكلّ أمل أن تكون السنة الجديدة أفضل للجميع.

