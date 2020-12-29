متحدث الكهرباء: مديونيات المواطنين والمؤسسات بالمليارات والعدادات الكودية "مش عقاب"

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أن تحصيل فواتير الكهرباء من الموارد الأساسية وهناك خطة تسير من استبدال العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع، قائلا: "العدادات مسبوقة الدفع ليست عقاب على المواطنين وفيها مزايا كتير جدا، وكل مواطن هيقدر يتابع استهلاكه".



وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن نسبة كبيرة من المواطنين نجحوا في ضبط استخدامهم من شحن العداد مسبوق الدفع، مؤكدا أن الذين تحولوا من العداد التقليدي لمسبوقة الدفع وفروا الكثير والفيصل استهلاك المواطن.



وكشف الدكتور أيمن حمزة، عن أن حجم المديونيات على المواطنين والهيئات والمؤسسات كبيرة وتقدر بمليارات الجنيهات، لافتا إلى أم متأخرات المواطنين أحد المشكلات التي تواجههم ويهمهم حق الدولة والمشترك، كما أن رفع العداد التقليدي لا يتم إلا بعد توجيه انذارات للمواطنين.