ماغي فرح: هل يحمل عام ٢٠٢١ النور في نهاية النفق ؟

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
لمياء علي

أطلقت الإعلامية والباحثة في علم الفلك ماغي فرح توقعاتها لعام ٢٠٢١ عبر نقلتها اليوتيوب حيث توقعت سنة التحولات الكبرى والمعالجات الشاقة التي تبدو دقيقة في الأشهر الثلاثة الأولى ثم تتحسن الأحوال لكي نؤول إلى انفراج يلوح مع فترة الصيف. 

وراتت فرح ان هذا العام يواصل مسيرة السنة الماضية من حيث الثورات والاحتجاجات الشعبية وقد نشهد على حروب أيضا بين بعض البلدان. 

اما منطقة الشرق الاوسط فتكون في عين العاصفة وتطل على متغيرات جذرية .

وحددت الأماكن المعرضة والتواريخ المحتملة لاندلاع المعارك . 

واعتبرت أيضا أن أربعة ابراج تنعم بايجابيات شتى وان اربعة أخرى تستريح من الضغوطات وتخطط لمستقبل أفضل. 

والمؤشر الأبرز هو دخول جوبيتر وساتورن معا إلى برج الدلو ليستقرا عاما كاملا مع ما يشكلانه من تنافر مع كوكب اورانوس في برج الثور .

أخبار تهمك

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. باتشيكو لا يُمانع رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن قيمة العقد الجديد لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ نصف ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

10:01 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

09:00 م

الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك

10:29 م

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»