محمد الشرنوبى يعتذر عن فيلم ريتسا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
لمياء علي
أعتذر الفنان الشاب محمد الشرنوبى عن فيلم ريتسا والذى من المقرر تصويره بدايه من العام الجديد.

 فيلم ريتسا من أنتاج أيمن يوسف ومن إخراج محمد بكير ومن تأليف معتز فتيحه وبطوله أحمد الفيشاوى ومحمود حميده عائشه بن أحمد مايان السبد كى الغيطى أسماء جلال خلال وسوف يتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الربيع المقبل. 

وكان الفنان محمد الشرنوبى أصيب بفيروس كورونا ومعه زوجته راندا رياض وخضع محمد الشرنوبى للبروتوكول الطبى لفيروس كورونا وهو الأن بحاله جيده وشفى تمام من فيروس كورونا ومعه زوجته

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