هاني شاكر: بحب الضحك والفرفشة بخلاف اختياراتي الغنائية



يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".





حول حصوله على لقاح كورونا المرتقب قال: "هستنى شوية مش هاخده أول مايجي وكفاية جهد وزارة الصحة والدولة المهتمة بصحة الناس".