هاني شاكر: بحب الضحك والفرفشة بخلاف اختياراتي الغنائية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
لمياء علي

أكد الفنان هاني شاكر أنه استطاع المزج في مسيرته الغنائية بين الأغاني الحزينة والمبهجة، مشددًا على أن هذا المزيج يعكس ما بداخله.

تابع خلال حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن االكليبات عندما أصبحت موضة كان معظم ماتم تصويره من الأغاني التي قدمتها تحمل الطابع الدرامي مثل "غلطة" و"تخسري" و"جرحي"، ولهذا أخذ الكثير من الناس عنه فكرة أن أغانية "حزينة" ولكن رغم ذلك كانوا ينتظرون صدور ألبوماته.
كشف شاكر في حلقة خاصة من البرنامج اليوم الثلاثاء بمناسبة قرب حلول عام 2021، أنه شخصية تحب الضحك والفرفشة بخلاف الاختيارات الغنائية، متابعًا: "الناس هي من قامت بتوجيهي للأغاني الدرامية ومستنيين طول الوقت الشريط وبالتالي كنت بركز شوية على هذه النوعية من الأغاني.

حول تأثير عام 2020 عليه في حياته، قال: "مش عارف كانت صعبة اوي والواحد حس بقيمة حاجات كتيرة كنا نعتقد أنها عادية لكنها ثبت أنها ليست كذلك طول الوقت كنا فاكرين أن الحياه مشرقة وأن ممكن أخد العربية وأنزل أقعد في أي مكان ونخرج ونمشي في الشارع لكن دلوقتي كل الكلام ده بيتعمل بحرص شديد دلوقتي الموضوع بقى صعب رغم أن مصر حالها أفضل بكثير من دول أخرى في العلم فلندن مؤخرًا قامت بمنع كل هذه المظاهر وقفلت الدنيا".

أردف: " معظم الوقت كنت قاعد في البيت أحيانًا بنزل مع أصحابي وحتى لو خرجنا بنلاقي إجراءات إحترازية كتيرة الواحد نسي السفر في السنة دي، ونفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقي نفسي في المطار ومسافر، حتى الحفلات السنة دي مكانتش موجودة ماعملتش غير حفلتين إحداهما كانت أونلاين والأخرى تخص مهرجان الموسيقى العربية والحمد لله إننا قدرنا نعمل المهرجان السنة دي".

استكمل هاني شاكر: أتمنى 2021 يكون وشها أحلى ويكون اللقاح ظهر بالفعل ويكون أثره إيجابي في العلاج والوقاية وربنا يهد الكورونا اللي كل شوية بتتحور وبتتغير".

حول حصوله على لقاح كورونا المرتقب قال: "هستنى شوية مش هاخده أول مايجي وكفاية جهد وزارة الصحة والدولة المهتمة بصحة الناس".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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