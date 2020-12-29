الطائرة بوينج 737 ماكس تعاود رحلاتها التجارية في الولايات المتحدة





أقلعت طائرة من طراز “بوينج 737 ماكس”، الثلاثاء من ميامي إلى نيويورك، في أول رحلة تجارية لهذه الطائرة التي منعت من التحليق منذ مارس 2019، بعد حادثتين مأساويتين خلال فترة قصيرة.





وبحسب “فرانس برس”، فإن هذه الطائرة حلقت قرابة الساعة 10,40 بالتوقيت المحلي، أي على 13:40 بتوقيت غرينتش.





ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الطائرة لشركة “أميريكان إيرلاينز”، ما يقرب من ثلاث ساعات.





وفي نوفمبر الماضي، وقع رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، ستيف ديكسون، أمرا برفع أطول حظر لتحليق طائرة في تاريخ الطيران التجاري.





ونشرت الإدارة التفاصيل النهائية لتحديثات البرامج والأنظمة والتدريب التي يتعين على “بوينغ” وشركات الخطوط الجوية إتمامها قبل استئناف نقل الركاب، وفقا لرويترز.





وقالت 3 مصادر مطلعة إنه عند استئناف الرحلات الجوية، ستدير بوينج غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمراقبة جميع رحلات “737 ماكس” تحسبا لمشكلات محتملة.





يشار إلى أن طائرتين من طراز “737 ماكس”، تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية و”ليون إير” الإندونيسية، كانتا قد سقطتا في غضون 5 أشهر في عامي 2018 و2019.





ونجم عن تحطم الطائرتين مقتل 346 شخصا، وأطلق العنان لتحقيقات واسعة، كما أثر على زعامة الولايات المتحدة في قطاع الطيران التجاري العالمي وكلف بوينغ قرابة 20 مليار دولار.