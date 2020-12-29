وزيرة الصناعة: افتتحنا 1400 مصنع و16 مجمع صناعي خلال 2020

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أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، افتتاح الكثير من المصانع الجديدة خلال عام 2020 وبدأت انتاج فعلي خلال هذا العام، قائلة: "تم افتتاح 1400 مصنع في مختلف الانشطة، بالإضافة إلى طرح 16 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية وانتهينا من 7 منهم في محافظات مختلفة بغرض نتيح مصانع صغيرة وفتح مشروعات".



وأشارت جامع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أزمة كورونا مرت بصعوبة ولكنها مرت بخير، مضيفة: "كنا حريصين أن تستمر العملية الانتاجية خلال ازمة كورونا وحتى خلال فترات الحظر كانت المصانع تحصل على تصاريح للشغل".



وتابعت: "فى مصانع زودت ورديات لتزويد الانتاج اللى هي مصانع الادوات الطبية والمواد الغذائية، وحرصنا على استمرار حركة النقل والتجارة والشحن في الموانئ وتوفير المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وقدرنا يكون عندنا وفرة ونساعد دول كتير بما كان متاح عندنا".



واستكملت: "المصانع شهدت الكثير من التحديات، ولم نحل مشاكل المصانع بشكل مرضى خلال عام 2020، ولكن وجهت بالوقوف خلف المصانع خلال الازمة لعدم تعرضها للإغلاق والتعثر".