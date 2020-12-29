نيفين جامع: قرار منع استيراد السيراميك يدعم المنتج المصري ويحافظ على الصناعة

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن العالم بأجمع مر بظروف صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن العملية الإنتاجية استمرت بمصر رغم الجائحة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وتابعت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "حرصنا على زيادة الإنتاج مع تطبيق قرارات التباعد الاجتماعي، وأصدرنا قرارات خلال 2020 بمنع تصدير الكحول والمستلزمات التي تحتاجها الدولة خلال أزمة كورونا"، مشيرة إلى أن الدولة حرصت على دعم الشركات المصدرة خلال أزمة كورونا بصرف المستحقات المتأخرة.



وأضافت «حرصت على عقد اجتماعات على مدار العام مع جميع الشركات والمصانع التي تعمل في إنتاج الكمامات، للتأكيد على أهمية توفير فائض منها»، معلقة:"لا يوجد نقص نهائي في الكمامات أو المستلزمات الطبية".



وأشارت إلى أن 28% من إجمالي العمالة بمصر متواجدة بقطاع الصناعة، وهو ما يساعد على انخفاض معدل البطالة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية 49 مليار جنيه خلال 2019-2020.



وأوضحت وزيرة التجارة أنه تم إنشاء 7 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر إنشاء 6 مجمعات أخرى، مشيرة إلى أنه تم إتاحة قرض تشغيلي لأصحاب المصانع بسبب أزمة فيروس كورونا.



وأشارت إلى أن قرار منع استيراد السيراميك لدعم المنتج المصري والحفاظ على الصناعة المصرية، لافتة إلى أن القرار لاقي استحسان ملاك مصانع السيراميك.



وأوضحت أنها اتخذت قرارا من قبل أيضا لمنع استيراد السكر لوجود مخزون كبير، مشيرة إلى وجود متابعة مستمرة لأسعار الغاز.

ولفتت إلى أنه سيتم تحديد مواصفات للمنتج المستورد، لمنع دخول الردئ، مشيرة إلى أن الصناعة تستهدف توطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، حيث سيطلق الرئيس مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية يناير المقبل.



ولفتت إلى انه سيتم توفير 550 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي ابتداء من العام المقبل، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة سيارات ملاكي تعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد، بينما يتم إتاحة الميكروباص خلال أبريل، معلقة::المواطن هيحول السيارة بالبطاقة وبالتقسيط".

