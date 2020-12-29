أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي

ارتفعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود بفضل الإجراءات التحفيزية الأمريكية، وصفقة البريكست التي ستساهم في استقرار التجارة بين أوروبا والمملكة المتحدة.





وصوت مجلس النواب الأمريكي على رفع المدفوعات المباشرة للأفراد للإغاثة من الوباء إلى 2000 دولار من 600 دولار، لكن لا يزال مجلس الشيوخ بحاجة للتصويت على الإجراء.





ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التحفيز الجديدة بقيمة 900 مليار دولار، لكنه طالب بزيادة مدفوعات للأفراد.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم قبل أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنحو 0.8 بالمائة إلى 48 دولاراً للبرميل.





وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.5 بالمائة إلى 51.11 دولار للبرميل.