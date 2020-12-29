البريميرليج - ليدز يونايتد يسحق وست بروميتش بالخمسة.. وآرسنال يحقق انتصاره الثاني على التوالي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
حقق ليدز يونايتد فوزًا كاسحًا على مضيفه وست بروميتش ألبيون 5 - صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وواصل أرسنال استعادة توازنه وفاز على ملعب مضيفه برايتون 1 - صفر.

وفي باقي المباريات فاز بيرنلي على ضيفه شيفيلد يونايتد 1 - صفر وتعادل ساوثهامبتون سلبيا مع ضيفه وست هام يونايتد.

وعلى استاد ذا هاوثورنس، حسم ليدز فوزه على وست بروميتش منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدما برباعية بيضاء.

وافتتح ليدز التسجيل بهدف عكسي سجله روماين سويرز لاعب أصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة ثم أضاف إزغيان أليوسكي الهدف الثاني في الدقيقة 31 وتبعه جاك هاريسون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 36 ثم أحرز رودريغو الهدف الرابع في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي رافينيا الهدف الخامس لليدز يونايتد في الدقيقة 72. الفوز رفع رصيد ليدز إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد وست بروميتش عند ثمان نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب فالمر، تقمص المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت دور البطولة وقاد أرسنال للفوز على مضيفه برايتون بهدف سجله في الدقيقة 66. وحقق ارسنال فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه في الجولة الماضية على تشيلسي 3 - 1. الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد برايتون عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب تيرف مور، سجل المدافع بن ميي هدف فوز بيرنلي في شباك شيفيلد يونايتد في الدقيقة 32. الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر وظل شيفيلد في المركز الأخير بنقطتين.

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