وفاة كاهن من إيبارشية المنوفية إثر إصابته بكورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
رحل عن عالمنا الأب الفاضل القس موسى عزيز كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة تتا مركز منوف، التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر تجاوز ثلاثًا وستين سنة، قضى منها ما يقارب ٢٩ سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ولد الأب الراحل يوم ٢٥ مارس ١٩٥٧ وسيم قِسًّا، بيد نيافة الأنبا بنيامين مطران الإيبارشية، في ١٧ يناير ١٩٩٢.

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