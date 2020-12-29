قبل احتفالات رأس السنة.. العثور على كميات كبيرة من الخمور في إمبابة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تمكنت أجهزة الأمن تنسيقا مع حي شمال الجيزة، من القبض على مالك محل لبيع المواد الغذائية "سوبر ماركت" على خلفية اتهامه ببيع مشروبات كحولية.

كانت معلومات وردت بقيام مالك سوبر ماركت بمنطقة المنيرة الغربية بحي إمبابة، ببيع كمية من الخمور تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أعدت مأمورية من إدارتي المرافق والإشغالات، وتم مداهمة المحل وضبط داخله كميات من الخمور والمشروبات الكحولية "أنواع مختلفة".

وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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