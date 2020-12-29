الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي في بيان رسمي عن فشل إتمام صفقة سيرينو للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان الأهلي قد تقدم رفع عرضه لصن داونز خلال الساعات الأخيرة لمليوني و500 ألف دولار.

وقالت مصادر بالأهلي، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع صن داونز بشأن ضم الأوروجواياني سيرينو، بعد أن طالب اللاعب الأوروجواياني مسئولي القلعة الحمراء بعدم التخلي عنه، بالإضافة إلى أنه تنازل عن 650 ألف دولار من مستحقاته لفريقه صن داونز من أجل انضمامه للأهلي.

ومن المنتظر أن يرسل الأهلي عرضا جديدا لصن داونز خلال الساعات القادمة وربما يكون الأخير لحسم الصفقة نهائيا، قبل إرسال قائمة الفريق التى ستشارك في مونديال الأندية والمحدد لها 6 يناير.

وأشار مصدر داخل الأهلي، أن الأهلي سيتقدم بعرض يقارب من 3.5 مليون دولار لحسم الصفقة.

وحق الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في ثالث جولات الدورى الممتاز، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

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