وزيرة الهجرة: إجراءات تجاه الشركات السياحية حال التنصل من العالقين (فيديو)

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة بذلت جهودا على مدار الأسبوع الماضي للاطمئنان على المصريين العالقين بالإمارات، في طريق رحلتهم إلى الكويت.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "الدولة ساهمت بالتعاون في تسكين 600 مواطن عالقا في الإمارات، كانوا في طريقهم إلى الكويت"، موجهة الشكر للكويت على فتح المجال الجوي يوم 2 يناير، كما وجهت الشكر للإمارات على السماح بإقامة المصريين العالقين خلال هذه الفترة.



وأوضحت أن الوزارة تواصلت مع الشركات السياحية المسؤولة عن استكمال رحلة العالقين بالإمارات إلى الكويت، مشيرة إلى أن وزارة السياحة أطلقت خطا ساخنا لتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن أسلوب تعامل شركات السياحة.



وأكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات تجاه أي شركة سياحية تتنصل من مسؤوليتها تجاه العالقين، مشيرة إلى أن بدء رحلات جوية لإعادة المصريين العالقين بالسعودية وعمان.



ووجهت الشكر إلى السعودية وسلطنة عمان على قرارهما بفتح المجال الجوي لإعادة العالقين، موجهة الشكر إلى الجالية المصرية في الإمارات على دعم العالقين.



وتابعت:"الأمن الإماراتي لعب دورا في تهدئة العالقين المصريين".

