"مورينيو في مأزق".. إصابة نجم توتنهام وسيغيب لفترة طويلة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير عن  إصابة النجم الويلزي غاريث بيل مهاجم الفريق في ربلة الساق وسيغيب عدة أسابيع.


وشارك بيل، المنضم على سبيل الإعارة من ريال مدريد، أساسياً وهز الشباك في الفوز 3-1 لكنه خرج مصابا بين الشوطين.


ويعاني مورينيو من نقص الخيارات لتعويض بيل في الهجوم حيث قال المدرب البرتغالي إن "شكوكا تحوم حول مشاركة لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس في مباراة فولهام غداً الأربعاء".


وقال مورينيو للصحافيين رداً على سؤال عن حالة بيل "لا أتوقع أن يكون بيل جاهزا كما توجد شكوك حول مشاركة لوكاس وفينيسيوس في مباراة فولهام.إصابة بيل ليست خطيرة لكني أتوقع غيابه عدة أسابيع".


وكان بيل نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز في آخر مواسمه مع توتنهام في 2013، قبل الانضمام لريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها.


لكنه لم يرتق لمستوى التوقعات حتى الآن وسجل ثلاثة أهداف فقط مع النادي المنتمي لشمال لندن هذا الموسم.


وعبر مورينيو أيضاً عن سعادته بتطور مستوى تانجاي ندومبلي في المباريات الأخيرة خاصة بعد أن هز الشباك في التعادل 1-1 يوم الأحد مع مضيفه ولفرهامبتون واندرارز لكنه قال إن اللاعب الفرنسي ليس لائقاً بما يكفي حتى الآن لخوض 90 دقيقة كاملة.


وعانى ندومبلي البالغ من العمر 24 عاماً من الإصابات منذ وصوله الموسم الماضي، وأكمل مباراة مرتين فقط هذا الموسم.


وقال مورينيو "أنا سعيد بأدائه باستثناء مباراتين لم يكن في المستوى المطلوب. إجمالاً شهد مستواه تطورا كبيراً".


وتابع "اللعب في هذا المستوى المرتفع في الدوري الممتاز والبقاء في الملعب لمدة 90 دقيقة خطوة للأمام في طريق الوصول إلى أفضل مستوى لياقة بدنية. يقدم ندومبلي عروضاً جيدة ويضيف أشياءً جيدة للفريق".

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