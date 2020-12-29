محافظ كفر الشيخ: افتتاح 23 فصل للاستزراع السمكي وتقنين أوضاع الباعة الجائلين

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة كفر الشيخ بين أهل العلم والعلماء، مؤكدا أن الجامعة هي بيت الخبرة والعلم والاستشارات للمحافظة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة، مما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة، وأنه سعيد أنه بالتواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ، لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، موجهًا الشكر للمنظومة الصحية بالجامعة وتعاونها مع أجهزة وزارة الصحة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية عودة انضباط الشوارع ورفع الأشغال والباعة الجائلين، معلنًا عن تطوير 3 أسواق جديدة داخل المدينة خلال الفترة المقبلة، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى افتتاح 23 فصل للاستزراع السمكي، وتدريب طلاب كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد في مزرعة الخاشعة، وقرب انتهاء العمل في مستشفى الأورام وسيتم افتتاحه 30 يونيو المقبل، مشيرًا إلى الاهتمام بالجانب الترفيهي والطاقة الفندقية في المحافظة.

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