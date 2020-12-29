خبير: مواقع التواصل أصبح لا غني عنها لنمو المشروعات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال كريم صبري، خبير المعلومات، إن مواقع التواصل الاجتماعي تُشكل بشكل خاص محورًا رئيسًا في نمو المشروعات لا غني عنه في هذه الحقبة الزمنية التي نعيش فيها، وأصبح المؤثرون في هذا المجال ينتشرون في الدول المختلفة، ومنهم من يستخدم هذه المواقع في الاستخدام السلبي ومنهم من يحاول كسب العيش والانتشار والتوعية من خلالها.

وأضاف «بركات»، في مدخلة مع فضائية "ten"، أنه في مصر نجد مجموعة من الشباب المهتمين بمجال حماية المعلومات والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي بدءوا في إحداث طفرة في هذا المجال من خلال فتح أبواب جديدة لكسب العيش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فضلًا عن التطوع لحماية الغير من الحملات التي تشن عليهم من قراصنة الانترنت.

وذكر أن هناك عدة أشكال للربح من الإنترنت منها التسويق بالعمولة، والربح عن طريق التدوين، وإنشاء مشروع على الإنترنت مثل المتاجر الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام مواقع العمل الحر والخدمات المصغرة، وتحقيق الربح من خلال اليوتيوب.

وتابع أن اليوتيوب كمنصة إعلامية موازية أصبح لها أهمية لدى الكثير وأن اختيار المشاهدين للمحتوى الذين يريدون مشاهدته هو أكبر عامل لنجاح منصة اليوتيوب الأمر الذي انعكس على منشئ المحتوى بالأرباح، لافتا إلى أن أهم أسباب غلق قنوات اليوتيوب يرجع إلى نشر المحتوى الذي له حقوق نشر، أو انتحال الشخصيات، أو انتهاك حقوق الغير، بالإضافة إلى استخدام عبارات وصفية أو عنوان مختلف عن محتوى الفيديو.

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