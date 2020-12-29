مدير عام خدمات نقل الدم يكشف عن فوائد استخدام بلازما المتعافين مع الحالات الخطرة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إنه تم اعتماد بلازما المتعافين استثنائيا كعلاج لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العلاج بها يؤتي بثماره مع الحالات الخطرة كونها تقلل الأعراض ونسبة الوفيات.

وأضاف "سراج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن استخدام بلازما المتعافين مع الحالات الخطرة المصابة بكورونا في البداية يزيد من الشفاء.

وأشار إلى أن استجابة الحالات شديدة الخطورة مع العلاج ببلازما المتعافين يكون أفضل من الحالات التي تستدعي التواجد على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح أن المشكلة التي قابلت استخدام البلازما في العلاج أنه كان يتم استخدامها كخط علاجي أخير، ولكن وجد أنه كل ما يبدأ استخدامها مبكرًا مع الحالات الشديدة كل ما يكون نتائجها جيدة ونسبة التقليل من الأعراض الخطيرة أكبر.

هذا وقد اعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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