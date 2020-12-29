العثور على جثة أم وطفلها داخل شقة بشبرا الخيمة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تكثف اجهزة الامن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي مطلقة وإبنها طفل 5 سنوات حيث عثر عليهما مذبوحين داخل شقة يقيمان بها بعد طلاق الام في منزل اهلها بشبرا. 

جري التحفظ علي الجثث تحت تصرف النيابة التي أمرت بندب الطب الشرعي والمعمل الجنائي لإتخاذ شئونهما في الواقعة. 

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد احمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بالعثور علي جثة أم وابنها طفل صغير مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم وتجمع الأهالي
إنتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ علي الجثث وتبين أنهما لمطلقة وابنها 5 سنوات يعيشان بمفردهما في منزل عائلة القتيلة والذي يقطن فيه شقيقيها أيضا. 

وبسؤال شقيقيها قال انهما أكتشفا تغيبها لفترة طويلة وبإستطلاع الأمر فوجئا بهما جثتين هامدتين في الشقة ولم يوجها أي إتهام لأحد. 

تقرر تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وكشف غموضها وإخطرت النيابة التي امرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان الإصابات وملابساتها وكيفية حدوثها والمعمل الجنائي لمعاينة منافذ الشقة. 

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