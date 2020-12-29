وزير العدل: منح الضبطية القضائية للبعض لتحصيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن لجنة مكافحة إدارة أزمة فيروس كورونا منعت التجمعات الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أنه تم فرض عقوبات لمن يخالف هذه التعليمات.



وأضاف "مروان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن اللجنة أصدرت قرار بمنع التجمعات في ليلة رأس السنة، مشيرًا إلى أنه تم تعيين عدد من الأشخاص ليكون لهم صفة الضبطية القضائية للقيام بتحصيل الغرامات الفورية لمخالفة ارتداء الكمامة.



وأشار إلى أن مقدار الغرامة اقل من الغرامة فيما لو تمت الإجراءات بالطرق العادية والمتمثلة في عمل محضر وتحويله إلى النيابة العامة، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا لأن المخالفين سيتم توقيع غرامة فورية عليهم.



وأوضح أن أي مواطن داخل أي مؤسسة حكومية عليه الالتزام بارتداء الكمامة، لافتًا إلى أن تحصيل الغرامات في المواصلات والسكك الحديد من اختصاصات الداخلية ومن لهم حق صفة الضبطية القضائية.



ومن ناحية أخرى أوضح أن استخدام التكنولوجيا في تعاملات الشهر العقاري لاقت إقبال من المواطنين في زمن كورونا، متأملًا أن يتم تعميم التجربة خلال سنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه يمنع دخول المحكمة بدون بالكمامة كما أن وزارة الاتصالات تقوم بتقييم تجربة التقاضي عن بعد لبحث إمكانية تعميمها.