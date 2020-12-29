الكشف عن قيمة العقد الجديد لنجم الزمالك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
يسعى نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز لتمديد عقد قائد الفريق محمود "شيكابالا" لمدة عامين مقابل 12 مليون جنيه.


كما أن شيكابالا وافق على توقيع العقود الجديده مع الزمالك وفقاً للشروط المالية المتفق عليها مع إدارة النادي لرغبته في ختام مشواره داخل ناديه وإرتباطه بجماهير القلعة البيضاء بعلاقة طيبة.

وأكد قائد الزمالك خلال جلسته مع مسئوولي النادي أنه سيجدد دون النظر لأي امور مالية احتراما لتاريخه داخل القلعة البيضاء وارتباطه بجماهير المارد الأبيض بعلاقة قوية.

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