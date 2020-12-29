مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي يحلم بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن جوزيه مورينيو يراقب عن كثب تطورات مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني مع الملكي وذلك تحسبًا للتعاقد معه عقب نهاية الموسم الحالي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مورينيو حريص للغاية على تدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأنه يحلم بالعمل مرة أخرى مع راموس الذي عمل معه عندما كان مديرًا فنيًا لريال مدريد.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مستقبل راموس مع ريال مدريد معلق في الهواء لأن النجم الإسباني يرغب في تجديد عقده لمدة موسمين بينما لا يجدد ريال مدريد عقود كبار السن لأكثر من موسم واحد فقط.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه في حال فشل مورينيو في التعاقد مع سيرجيو راموس فإنه سيوجه أنظاره نحو التعاقد مع ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي.



