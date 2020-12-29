الديهي عن مفاوضات سد النهضة: "مصر مستعدة للدفاع عن أمنها القومي في أي مكان"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاتحاد الإفريقي يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاجتماع حول سد النهضة الأحد المقبل.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن يكون هناك جديد في هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة، متسائلًا: "هل المفاوضات حول سد النهضة بلا نهاية، وهل الجانب الإثيوبي يتبع خطة لإهدار وضياع وكسب الوقت، منوهًا بأن رئيس جنوب إفريقي يريد تسجيل أي هدف أو أي شيء إيجابي قبل نهاية عام رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي".

وشدد، على أن التفاوض حل مرضي للجميع، بشرط وجود نية صادقة وإرادة سياسية من جميع الأطراف للوصول لحل، فالقرن الإفريقي لا يتحمل أزمة، ومصر لن تقبل المساس بنقطة مياه واحدة وهذا كلام الرئيس، معقبًا: "نحن لا نهدد ولكن مصر مستعدة للدفاع عن أمنها القومي في أي مكان في العالم".

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