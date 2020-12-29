نجوى كرم تطرح كليب أغنيتها الجديدة "معذور قلبي" بعد طول انتظار (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
لمياء علي


أشعلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرحت كليب أغنيتها الجديدة معذور قلبي، بقيادة عدسة المخرج المبدع وليد ناصيف، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وسط أصداء إيجابية واسعة من عشاقها.

وكانت نجوى قد فاجأت محبيها بطرح الكليب منذ أيام عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع "يوتيوب"، ولكن سرعان ما تم حذفه وفوجئ جمهورها بهذا الأمر ولاسيما بعد إعلانها عن طرحه بشكل رسمي خلال 48 ساعة.

وجاء حذف الكليب لأسباب تتعلق بسياسة ترويجية جديدة لشركة روتانا، وذلك نظراً إلى أن العمل أثار ضجّة كبرى عبر مواقع التواصل، وتصدّر "الترند" في أكثر من دولة عربية، لمرات عديدة قبل طرحه.

كما أن الشركة تعمدت طرح الكليب بنسخة ظهر من خلالها الراقصون الاستعراضيون، ولم تظهر شمس الأغنية اللبنانية بشكل كبير، وتم حذفه بعدها؛ لتشويق الجمهور المتحمس لمشاهدة الكليب منذ الوهلة الأولى لعرض كواليسه.

وكانت نجوى كرم قد فاجأت جمهورها بطرح العمل عبر تطبيق "ديزر". وأتت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعرب محبّوها عن إعجابهم الشديد بالأغنية، وباتوا يغرّدون بكلماتها، مشيدين بأدائها المميز في غنائها.

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