رزان المغربي تشارك جمهورها بصورة من كواليس فيلم "صابر وراضي"

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غازلت الفنانة اللبنانية رزان المغربي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت رزان بالصورة برفقة أحمد السبكي وعبدالباسط حمودة ومحمود الليثي وأحمد شيبة من كواليس فيلم "صابر وراضي" وعلقت قائله :" كواليس أغنية حملوني من فيلم صابر وراضي.





فيلم "صابر وراضي" تدور في إطار كوميدي حول سائق راضيًا عن حياته، يلعب دوره الفنان "أحمد آدم"، كما أنه يعمل لدى رجل أعمال كبير يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين، التي تعمل عنده رزان المغربى، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنساني.



فيلم "صابر وراضي" بطولة أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محيي الدين، سلوى عثمان، فريدة ويوسف حسام، يسرا مسعودي، محمد مهران، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.



