لميس الحديدي عن 2020: التاريخ سيقف كثيرًا أمام هذا العام

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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن عام 2020 الذي اوشك على الرحيل، كان عامًا صعبًا على الجميع، مؤكدة أن التاريخ سيذكر في طياته عام 2020، حيث أنه عام منفرد لان التاريخ أمام تحدي لا يخص منطقة واحدة، بل العالم أجمع.



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن شعار العام الذي أوشك أن يطوي صفحاته هو "الانسان في مواجهة الفيرس " وكانت مواجهات ضارية بين الطرفين.



وأكملت:" لكن في المقابل يبقى الانسان المتمسك بالحياة والأمل هو البطل الحقيقي، بالاضافة إلى الاطباء والتمريض والعلماء الذين إكتشفوا لقاحات في فترة وجيزة هؤلاء هم ابطال الصفوف الاولى حتى تنجو البشرية ".

