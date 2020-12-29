معتصم النهار ينعى المخرج حاتم علي ويعلق :" سنكمل الطريق"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعرب الفنان معتصم النهار عن حزنه لرحيل المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة.

ونعى معتصم النهار الراحل عبر حسابه الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وودعة بكلمات مؤثرة وكتب : آخر لقاء أوركيديا .. وداعاً حاتم علي .. سنكمل الطريق وأنت في القلب في كل لحظة.

يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

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