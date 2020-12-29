كلوب يعلن عن موعد مشاركة ألكنتارا في المباريات

عاد تياغو ألكانتارا لاعب الوسط في ليفربول إلى التدريبات بعد التعافي من الإصابة ، ولكن المدرب يورحن كلوب قال إن "اللاعب الإسباني لن يشارك في مباراة نيوكاسل يونايتد غداً الأربعاء".









ولم يلعب تياغو، المنضم إلى ليفربول من بايرن ميونيخ قبل انطلاق الموسم، أي مباراة منذ اكتوبر بعد إصابته في التحام مع ريتشارليسون لاعب إيفرتون في قمة مرسيسايد.









وقال كلوب إن "تياغو يحقق تقدما مشجعا لكنه لن يتعجل الدفع به في المباريات حتى يكمل المزيد من حصص التدريب".









وقال كلوب للصحفيين "يوم الجمعة شارك في التدريب كاملاً لكننا اختصرنا حصة التدريب. يتعين أولا أن يشارك في التدريبات الجماعية. لا يمكن الدفع بلاعب في مباريات الدوري الممتاز لانه تدرب ليوم واحد فقط مع الفريق".









وتابع "الأمور مشجعة حاليا لكني لن أدلي بالمزيد عن حالته لأني لا أعرف تحديدا مدى تعافيه".









وأهدر ليفربول، الذي يتفوق بثلاث نقاط على ليستر سيتي، فرصة توسيع الفارق في الصدارة يوم الأحد أمام وست بروميتش المتعثر الذي فرض التعادل على حامل اللقب 1-1 في أنفيلد.









وفرط ليفربول في نقاط على ملعبه لأول مرة هذا الموسم وحذر كلوب لاعبيه من تكرار نتائج مماثلة.









وقال "لست سعيداً بتلك النتيجة لكن الأمر انتهى الآن.









وتابع "لا يمكننا تغيير النتيجة الآن لكن يجب أن نعمل على عدم تكرارها مرة أخرى".



