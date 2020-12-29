الفيدرالي الأمريكي يمدد برنامج إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر

أعلن الاحتياطي الفيدرالي تمديد برنامج إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 8 يناير 2021.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن تمديد برنامج "مين ستريت" جاء بعد موافقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي من أجل إتاحة مزيد من الوقت لمعالجة وتمويل القروض المقدمة البرنامج بعد أن كان من المقرر أن يتنهي في 31 ديسمبر .

ويستهدف برنامج الطوارئ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الائتمان لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

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