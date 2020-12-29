نشأت الديهي يقترح إنشاء وزارة للوعي القومي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فقه المصارحة التي انتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنتج ثقة متبادلة بين الشعب والرئيس.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، للمصريين: "رغم ما تم من انجازات إلا أن الطريق مازال طويل والتحديات أمامنا جمة، والوعي هو المصل واللقاح الحقيقي لجميع مشكلاتنا".

واقترح على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يتم إنشاء وزارة للوعي القومي، مشددًا على أننا بحاجة للوعي بجميع مفرداته للوقوف على الإمكانيات والتحديات.

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