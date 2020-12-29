بصورة مع محمد هنيدي.. مصطفى بسيط يستعيد ذكريات طفولته

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أستعاد الفنان مصطفى بشيط ذكريات طفولته وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



ونشر مصطفى صورة تجمعه بالفنان محمد هنيدي ، وذلك في مرحلة طفولته ، وعلق ممازحاً:" صورة من زمان مع النجم الأستاذ محمد هنيدي ، الصورة دي أيام ما كنت بتكسف يااختي علي كسوفي".



يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط، كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

