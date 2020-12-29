نشأت الديهي: تطوير قرى الريف أضخم مشروع متكامل تشهده الدولة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغير وجه مصر الصناعي ويفتح الباب على مصراعيه أمام خلق فرص عمل للشباب المصري.

وشدد، على أن الرئيس السيسي، خلال الأسبوع الحالي اجتمع مع وزير الإسكان لتطوير قرى الريف المصري، معتبرًا أن مشروع تطوير قرى الريف نقلة نوعية في تاريخ الدولة المصرية، مشددًا على أن ما تشهده مصر حاليًا بناء دولة جديدة.

وأوضح، أنه خلال عام 2024 لن تكون هناك قرية مصرية غير مطورة، وخلال 3 سنوات سيتم تغيير شكل ونمط الحياة بالقرى المصرية، مشددًا على أن مشروع تطوير قرى الريف أضخم مشروع متكامل تشهده الدولة، ويجب أن يُسجل كمشروع للتنمية المستدامة الحقيقية بالدوريات الدولية، معقبًا: "ما يحدث من مشروعات وانجازات مش ملاحقين نحصره في الإعلام".

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