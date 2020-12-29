خالد ميري: مصر قادرة على مواصلة الانجازات رغم منحة كورونا

Advertisements

وجه الكاتب الصحفي خالد ميري، الشكر لأسرة تحرير الأخبار، وعمرو فهمي، رسام الكاريكاتير على جهدهم لإخراج ملحق الأخبار الصادر تحت عنوان "لسة الاماني ممكنة".



وأضاف "ميري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن عام 2020 شهد محنة ولكن من قلبها خرجت المنحة، فلدينا رئيس لديه رؤية شاملة، وحكومة تعمل ليل نهار، وما تحقق بمصر من انجازات في جميع المجالات أكد أن لسة الاماني ممكنة، فرغم صعوبة العام على العالم أجمع إلا أن مصر مازالت قادرة على مواصلة النجاح.



بينما قال عمرو فهمي، رسام الكاريكاتير، خلال مداخلة مع البرنامج، أنه فكرة ملحق "لسة الأماني ممكنة" كانت فكرة رئيس التحرير، ولكن فكرته هو كانت أن تكون شجرة الكريسماس عبارة عن عدد من المشروعات القومية التي يتم تنفذيها، وهي الهدايا الحقيقة التي ينتظرها الشعب المصري بعد عام كامل فيه مأساة وكورونا وضغط عصبي، مشددًا على أن غلاف ملحق "الأخبار اليوم"، يهدف لإضفاء جو من البهجة على الشعب المصري بعد معاناتهم خلال عام 2020.