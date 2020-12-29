متحدث الرئاسة: ما تشهده مصر الآن سيُدرس في علوم بناء الأمم بالمستقبل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ما يحدث في مصر من جهد تنموي شامل يتم وفق استراتيجية شاملة ومحكمة تم وضعها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتابعها بنفسه، وتتم بآلية وأساليب غير تقليدية، مؤكدًا أن ما يتم في مصر حاليًا سيدرس في علوم بناء الأمم مستقبلًا.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر ضمن دولتين فقط في العالم حققوا معدل نمو إيجابي خلال عام 2020 رغم كورونا، وهما مصر والصين، وهذا نتيجة جهد مضني وعمل ومثابرة وخطط استراتيجية ورؤية واضحة، منوهًا بأن أزمة كورونا كانت بمثابة اختبار قوي لأي اقتصاد، والاقتصاد المصري ظل متماسك وفعال وحقق معدل نمو ومؤشرات إيجابية تمثلت في خفض نسب البطالة ومعدل التضخم بشهادة المؤسسات الدولية.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن معدل الانجاز في المشروعات الكبرى في القطاع الطبي وخاصة مشروع فيروس سي أكبر مسح طبي في التاريخ، وفي مجال الطاقة يتم في وقت قياسي بشهادة المؤسسات الدولية، وعدد كبير من المشروعات يسجل أرقام قياسية على مستوى العالم سواء من حيث سرعة الانجاز أو الكفاءة أو بالعدد والكم.

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