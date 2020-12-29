أسعار الدولار تقترب من أدنى مستوى في عامين ونصف

اقتربت أسعار الدولار من أدنى مستوى في عامين ونصف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تزايد شهية المخاطرة وسط آمال المزيد من التحفيز حيث صوت مجلس النواب على زيادة مدفوعات التحفيز للأمريكيين إلى 2000 دولار من 600 دولار، وإرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.





فيما قرر الاحتياطي الفيدرالي تمديد برنامج إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 8 يناير.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 سنوات خلال أكتوبر.





وبحلول 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 1.2239 دولار، كما هبط مقابل الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 103.54 دولار.





بينما تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1.3486 دولار، في حين انخفض الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة عند 0.8847 فرنك.





وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 90.04، بعد أن سجل مستوى 89.85 في وقت سابق من التعاملات، بالقرب من أدنى مستوى منذ أبريل لعام 2018.