أذرع قطر الإعلامية تحاول ضرب اقتصاد المغرب (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
وكالات

بعد إعلان اتفاق السلام بين المغرب وإسرائيل، استخدمت قطر مجموعة من أذرعها الإعلامية لمهاجمة المغرب، مثل قنوات الشرق ومكملين والحوار والمغاربية.

بالإضافة إلى الميليشيات الإلكترونية، مثل الحسابات والصفحات الوهمية على مواقع التواصل، خاصة المنتمية إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، لتحريض المغربيين على وطنهم، وحضهم على العنف وإحداث البلبة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".


وكذلك حاولت تلك الأذرع ضرب اقتصاد المغرب، بالتشكيك في رجال الأعمال ومهاجمتهم، وكذلك محاولة إحداث قطيعة بين المغرب وجيرانه.


ولا تترك قطر أي فرصة للتدخل في شؤون الآخرين، وهذا ما حدث وما زال مع العديد من جيران الدوحة، بهدف الفتنة وإثارة البلبلة وتحريض الشعوب لإسقاط الدول، وعندما لا تجد قطر طريقا للتدخل علنا في شؤون دولة ما تلجأ إلى أذرعها الإعلامية المأجورة، مثل ما يحدث حاليا مع دولة المغرب.. فمتى تمتنع قطر عن التدخل في شؤون جيرانها؟


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