فريق إسباني يرصد التعاقد مع نجم الزمالك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
كشفت تقارير الإسبانية عن أن نادي رايو فايكانو يسعى للحصول على خدمات مصطفى محمد نجم الزمالك.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" ان مصطفى محمد هدف لرايو فايكانوفي الانتقالات الشتوية ، والذي يرغب في تدعيم هجومه، لكنه يصطدم بحاجز المقابل المادي الذي تطلبه إدارة الزمالك ، والذي يصل إلى 4.5 مليون يورو، وهو مبلغ كبير للغاية بالنسبة لرايو الذي يرغب في دفع مقابل أقل من المطلوب.

وأكملت أن المهاجم  صاحب الـ 23 عام لا يمتلك الخبرات خارج الدوري المصري، وهو ما قد يمثل عائقا فيما يخص اللغة والتأقلم في إسبانيا.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 10 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

الدحيل يهدد استمرار نجم الزمالك مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و نصف

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 20 ساعة

إنتر ميلان يتحرك لضم مهاجم ليفربول

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

السر وراء استبعاد جنش من قائمة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالحفيظ يكشف عن مدة غياب طاهر محمد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

07:03 م

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

05:02 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»